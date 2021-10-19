Tulumba tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tulumba tatlısı tarifi

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef tulumba tatlısı tarifi ile evlerimize konuk oluyor. Dışı çıtır ve altın sarısı tulumba tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, siz de merak ediyorsanız, işte MasterChef tulumba tatlısı tarifi ve aynı zamanda kalorisi...

Tulumba Tatlısı Malzemeleri Nelerdir?

Hamuru için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı

Tulumba Tatlısı Nasıl Yapılır?

Tatlınızın şerbetiyle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın.

Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin.

İçine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.

Şerbeti oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun.

Tatlının hamuru için su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın.

Unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin.

Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın.

4-5 dakika da kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip içine teker teker yumurtaları ekleyin.

Yumurtaları mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve yeniden 5 dakika kadar mikserle karıştırın.

Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın.

Nar gibi kızaran tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin.

Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edin. Afiyet olsun…

Tulumba Tatlısı Nasıl Kıtır Olur?

Tulumba tatlısını kıtır yapmanın en önemli püf noktası tulumba tatlısı hamuruna nişasta eklemektir. Nişastayı hamura en son ekleyin ve pütürlü kalmaması için iyice yoğurmayı ihmal etmeyin. Böylelikle kıtır kıtır tulumba tatlılarınız yağda güzelce kızaracaktır.

Tulumba Tatlısı Kaç Kalori?

Her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi, tulumba tatlısı yerken de fazla kilolardan sakınmanız için kalorisine göre hareket etmekte fayda var. 1 adet tulumba tatlısı 85 kalori, 3 adet tulumba tatlısı 256 kalori ve 5 adet tulumba tatlısı 426 kalori değerindedir. Tulumba tatlısı yedikten sonra ise yedikten sonra, 130 ml su (1 çay bardağı) içilmesi önerilmektedir.