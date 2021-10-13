Dev güneş fırtınası yaşanacak! Güneş fırtınasının etkileri neler?

Muazzam bir Güneş fırtınasının bugün Dünya'yı vurması bekleniyor. Fırtınanın elektrik şebekelerini etkileyip kuzey enlemlerinde kutup ışıklarını meydana getirmesi imkan dahilinde.

Taçküre kütle atımı Güneş'te meydana geliyor ve elektriksel açıdan iletken büyük bir plazma patlaması sonucu oluşuyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yayımladığı uyarı, alçak Dünya yörüngesindeki araçlarda sürüklenmeyi artırabilecek uydu "yönlendirme düzensizlikleri" ve "elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar" beklememiz gerektiğini bildirdi.

Kurum fırtınayı G2 diye derecelendiriyor, bu da fırtınanın orta derecede güçlü olduğu anlamına geliyor. Fırtınanın bu akşamüzeri Dünya'ya ulaşması ve 12 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Sky'ın haberine göre Britanya'nın meteoroloji servisi Met Office, "Ayın 11'inden itibaren İskoçya'nın büyük bir bölümünde kutup ışıklarının oluşması mümkün fakat bulut miktarı artıyor dolayısıyla gözlemlemek pek muhtemel değil" dedi.

Kutup ışıklarının bu gece İngiltere'nin ve Kuzey İrlanda'nın en kuzey kesimlerine ulaşması düşük bir ihtimal fakat Kuzey İrlanda'da bulutlar aralanıyor ve dolayısıyla görülme olasılığı daha yüksek.

Bu fırtına nispeten zayıf olacak ama gezegen yükseklerde daha güçlü bir süper fırtınanın oluşumuna hazır değil.

15 Mayıs 1921'de New York Demiryolu Fırtınası'nın gücü nedeniyle ABD ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında birden fazla yangın çıkmıştı.

Bir araştırma, bunun gibi fırtınaların her 100 yılda bir meydana geldiğini ve dünyayı bir "internet kıyametine" sürükleyebileceğini öne sürmüştü.

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'den ve VMware Research'ten Dr. Sangeetha Abdu Jyothi, "Bir Taçküre Kütle Atımı (CME) elektrik yüklü maddenin ve beraberindeki manyetik alanın uzaya yayılmasını içerir. Bu Dünya'yı vurduğunda gezegenin manyetik alanıyla etkileşime girer ve gezegen kabuğunda Jeomanyetik Olarak İndüklenmiş Akımlar (Geomagnetically Induced Currents, GIC) üretir" dedi.

Günümüzün kıtalararası internet kablolarında, optik fiber GIC'ye karşı bağışıktır. Fakat bu kablolarda ortalama 100 km. aralıklarla bulunan, elektrikle çalışan ve hasar görebilecek tekrarlayıcılar var.