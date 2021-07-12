Djokovic makinesi

WİMBLEDON tek erkekler finalinde İtalyan Matteo Berretini’yi 3-1 yenen “Makine” lakaplı Novak Djokovic, 20. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşıp Federer ve Nadal’ı yakaladı. 3 saat 21 dakika süren mücadele sonunda Wimbledon’daki kupa sayısını 6’ya yükselten 34 yaşındaki Sırp raket, üst üste 3. zaferini elde etti.
WİMBLEDON tek erkekler finalinde İtalyan Matteo Berretini'yi 3-1 yenen "Makine" lakaplı Novak Djokovic, 20. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşıp Federer ve Nadal'ı yakaladı. 3 saat 21 dakika süren mücadele sonunda Wimbledon'daki kupa sayısını 6'ya yükselten 34 yaşındaki Sırp raket, üst üste 3. zaferini elde etti.