Haberler Haberler Son dakika haberleri: 1 Temmuz normalleşme genelgesi yayınlandı! Sokağa çıkma yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor mu?

Son dakika haberleri: 1 Temmuz normalleşme genelgesi yayınlandı! Sokağa çıkma yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Ancak, aşılama dönemi ile vaka sayılarındaki azalma sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti. Kabine toplantısının ardından konuşan Başkan Erdoğan, yeni normalleşme sürecini duyurmuştu. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak olan normalleşme süreci ile ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. Peki, sokağa çıkma yasakları bitti mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:48
Son dakika haberleri: 1 Temmuz normalleşme genelgesi yayınlandı! Sokağa çıkma yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı ardından 1 Temmuz itibariyle geçerli kararları açıklamıştı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı ilgili genelgeyi yayınladı. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. " ifadelerine yer verildi.

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