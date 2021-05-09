Haberler Haberler Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar... |

Son dönemde oldukça popüler hale gelen paralar arasında en değerli ve bilinir olan 'de son durum merak konusu oldu. Binlerce yatırımcı arama motorları üzerinden, "1 bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar?" gibi sorgular ile araştırma yapıyor. İşte dünyanın en büyük kripto parası olarak kabul edilen Bitcoin'in son durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 08:18 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 08:18
Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan paraların en değerlisi olan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 9 Mayıs Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 58,296.87 Dolar oldu. Son 24 saatte 0.61% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 1,090,291,567,705 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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