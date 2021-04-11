Haberler Haberler Age of Empires 4 için yarım saatlik Türkçe dublaj tanıtım yapıldı! Age of Empires 4 ne zaman çıkacak? Nereden satın alınabilecek? Sistem özellikleri ne?

4 için yarım saatlik Türkçe dublaj tanıtım yapıldı! ne zaman çıkacak? Nereden satın alınabilecek? Sistem özellikleri ne?

oyunları arasında oldukça sevilen serilerden biri olan , 4. oyununun tanıtımını yaptı. Yarım saatlik bir tanıtım videosu ile adeta bir belgesel yayınlandı. Oyunun ne zaman çıkacağı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, ne zaman çıkacak? Nereden satın alınabilecek? Sistem özellikleri ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 07:50
Age of Empires 4 için yarım saatlik Türkçe dublaj tanıtım yapıldı! Age of Empires 4 ne zaman çıkacak? Nereden satın alınabilecek? Sistem özellikleri ne?

Oyunseverleri oldukça mutlu eden haber geldi. , 4'ten yeni görüntülerini ve özelliklerini yarım saatlik tanıtım videosu ile yayınladı. Belgesel tadındaki tanıtım videosu içerisinde yapılan güncellemelere de değinildi. Öte yandan oyun içerisinde 4 yeni hikaye de yer alacak.

AGE OF EMPIRES 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi site için "Yayınımız oynanışa, medeniyetlere, görevlere ve daha fazlasına yeni bir bakış içerecek" diyordu. "Ayrıca Age of Empires II: Definitive Edition ve Age of Empires III: Definitive Edition oyuncularımız için de heyecan verici haberler paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı. Age of Empires IV, 2021 sonunda piyasaya çıkacak.

AGE OF EMPIRES NEREDEN SATIN ALINACAK?

Tanıtımı yapılan Age of Empires'ın sayfası açıldı. Oyun Steam üzerinden indirilebilecek.

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