Haberler Haberler Bitcoin'de son durum ne? 1 Bitcoin kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar...

'de son durum ne? 1 Bitcoin kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar...

10 Nisan gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Bitcoin'de son durum merak konusu oldu. Binlerce yatırımcı arama motorları üzerinden, "1 bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar?" gibi sorgular ile araştırma yapıyor. İşte dünyanın en büyük parası olarak kabul edilen Bitcoin'in son durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 07:31 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 07:31
Bitcoin'de son durum ne? 1 Bitcoin kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan paraların en değerlisi olan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 10 Nisan hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 60.746,70 Dolar oldu. Son 24 saatte 4.64% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 1,134,647,119,339 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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