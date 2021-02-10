Haberler Haberler Son dakika: Pasifik'te 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika: Pasifik'te 7.7 büyüklüğünde deprem! uyarısı yapıldı

Son dakika deprem haberi... Daha önce , ve 'nin ortasında kalan bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yapılan yeni açıklamaya göre tsunaminin yaşanabileceği ifade edildi. Öte yandan ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, 'nın güneydoğusunda yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:49 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:57
Son dakika: Pasifik'te 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

, ve 'nin ortasında kalan bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 'nden Yeni Zelanda, Fiji, ve diğer Pasifik adaları için uyarısı yapıldı.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'nin ortasında bulunan 'nın güneydoğusunda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle önemli mal veya can kaybı beklenmediği bildirildi.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı.

SON DAKİKA