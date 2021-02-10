Son dakika: Pasifik'te 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'nin ortasında kalan bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, ABD Tsunami Uyarı Merkezi'nden Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'nin ortasında bulunan Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, Sadakat Adaları'nın güneydoğusunda 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle önemli mal veya can kaybı beklenmediği bildirildi.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı.