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Einstein halkasını görüntüledi

, evrende bilinen bütün halde ve en büyük Einstein halkalarından birini görüntüledi. Gökbilimciler, "Burada, arka plandaki galaksiden gelen ışık, önündeki galaksi kümesinin çekim kuvvetiyle kavislenerek bükülmüş" ifadesini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 09:24
Hubble Uzay Teleskobu Einstein halkasını görüntüledi

ScienceNews sitesinin haberinde, Ocak Takımyıldızı'nın ev sahipliği yaptığı GAL-CLUS-022058'e şeklinden ötürü Molten Halkası takma adı verildiği, halkanın, birbirlerine 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan, muhtemelen etkileşim içindeki 2 galaksinin görüntüsü olduğu belirtildi.

Ön plandaki oval galaksinin de çekim kuvveti nedeniyle bu görüntüyü oluşturuyor.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, "İlk kez 'in genel görelilik teorisinde varlığına dair kuram ortaya koyulan bu nesnenin sıra dışı biçimi, çekimsel kırılma süreciyle açıklanabilir. Bu süreçte, çok uzakta parlayan ışık, kaynak ile gözlemci arasındaki nesnenin çekim etkisiyle bükülür" değerlendirmesini yaptı.

Gökbilimciler, "Burada, arka plandaki galaksiden gelen ışık, önündeki galaksi kümesinin çekim kuvvetiyle kavislenerek bükülmüş" ifadesini kullandı.

'nın, Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği , 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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