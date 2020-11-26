Haberler Haberler Corona virüsü (Covid-19) aşısının fiyatı ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!

(Covid-19) aşısının fiyatı ne olacak? duyurdu!

salgını dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni önlemler de alındı. , basın açıklamasıyla ve gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, corona virüsü aşısı ne kadar olacak? Ne zaman gelecek? Öncelik kimde olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:08 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:02
Corona virüsü (Covid-19) aşısının fiyatı ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!

Covid-19 aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği ve nasıl uygulanacağı 25 Kasım Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında tarafından duyuruldu.

Corona virüsü (Covid-19) aşısının fiyatı ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Coron virüsü aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI NE KADAR OLACAK?

, "Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı." dedi. Öte yandan fiyatı hakkında da konuşan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz aşının öncelikli kime yapıalcağı konusunda çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak. Vatandaşımızdan hiçbir ücret almayacağız. Dünyada aşı fiyatları belli 10 dolar olan var 12 dolar olan var. Biz fiyatından öte güvenirliliğini önemsiyoruz. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız." şeklinde konuştu.

Corona virüsü (Covid-19) aşısının fiyatı ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!

CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) VAKA SAYISINI DA DUYURDU

Türkiye'de son dakika gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 25 Kasım Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Bakan Koca 25 Kasım Çarşamba günü 28 bin 351 yeni vakaya rastlandığını duyurdu. 168 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği açıklandı.

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Corona virüsü (Covid-19) aşısının fiyatı ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!

CORONA VİRÜSÜ AŞISINDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

, "Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak." ifadeleriyle aşıda önceliğin kimde olacağını duyurdu.

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