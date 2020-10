Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namaz saatleri ne? En güzel resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri...

Müslüman alemi için oldukça özel bir gün olan Cuma günleri geldiğinde sosyal medyada ve telefonlarımızda sık sık "Hayırlı Cumalar" mesajları görürüz. Birçok kişi cuma mesajları hakkında araştırma da yapmaktadır. Güzel ve anlamlı cuma sözlerini birbirine göndererek iyi dileklerini paylaşmak isteyen kişiler için haberimizde birçok özel cuma mesajı yer alıyor. İşte detaylar...





















CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı.

İSTANBUL: 12:53

ANKARA: 12:37

İZMİR: 13:00

BURSA: 12:52

ADANA: 12:27

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır.

1.Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir, doğrulunur ve tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gider ve doğruluruz. Ardından tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü okunur.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Ardından doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Ardından doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

CUMA NAMAZININ İKİ REKAT FARZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Müezzin Kamet yapar.

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sessizce Subhaneke'yi okunur.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gider, doğrulur ve tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinlenir.

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Ardından doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" namaz tamamlanır.