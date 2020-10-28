Haberler Haberler Açıklandı! KYK başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru tarihleri ne? İşte detaylar...

Açıklandı! KYK başvuruları başladı mı? başvuru tarihleri ne? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelen açıklama öğrencilerde heyecan yarattı. Binlerce öğrenci başvuruları hakkında araştırma yapıyordu. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? KYK Burs başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:37
Açıklandı! KYK başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru tarihleri ne? İşte detaylar...

Üniversite öğrencilerinin başvurabildiği ve merakla başvuru tarihi merak edilen KYK hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, başvurusu başladı mı?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE?

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

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