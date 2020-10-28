Açıklandı! KYK başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru tarihleri ne? İşte detaylar...

Üniversite öğrencilerinin başvurabildiği ve merakla başvuru tarihi merak edilen KYK hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE?

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.