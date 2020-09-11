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Haberler Haberler Fransa Bisiklet Turu'nun galibi belli oldu! Daniel Martinez...

'nun galibi belli oldu! ...

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Tour de France) 13. etabını EF Pro Cycling takımının Kolombiyalı sporcusu kazandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 19:19
Fransa Bisiklet Turu'nun galibi belli oldu! Daniel Martinez...

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen 'nun 13. etabı, Chatel-Guyon ile Puy Mary arasındaki 191,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Sprint ile sona eren müsabakada bitiş çizgisini 5 saat 1 dakika 47 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Martinez, etabı birinci sırada bitirdi.

Dağ etabını, Bora-Hansgrohe takımından Alman sporcu Lennard Kamna ikinci, takım arkadaşı ve vatandaşı Maximilian Schachmann üçüncü sırada bitirdi.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 56 saat 34 dakika 35 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Clermont-Ferrand ile şehirleri arasındaki 194 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti 'te tamamlanacak.