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02 Haziran 2020, Salı
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aşısında dev adım! Türkiye ve Rusya ortak çalışma başlatacak!

Corona virüsü aşısında dev adım! Türkiye ve Rusya ortak çalışma başlatacak!

salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, bilim insanları salgına çözüm bulabilmek için gece gündüz çalışıyor. Corona virüsü aşısında dev bir adım atılıyor. Türkiye ve Rusya geliştirmede ortak çalışacak.

Sağlık Bakanı , ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke sağlık bakanları, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı aldı. Perşembe günü, TÜSEB Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.

Bakan Koca görüşmede, Türkiye'nin DSÖ'den farklı bir tedavi algoritması kullanarak başarı sağladığını hatırlattı. Vaka ve ölüm sayılarının günden güne düştüğünü ifade eden Bakan Koca; iyileşen hasta sayısının 130 bine ulaştığını, salgını kontrol altına aldıklarını ve 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine başladıklarını söyledi.
Türkiye'de 22 merkezde Covid-19 aşısı üretmek için çalışmaların devam ettiğini, 4 merkezde ise hayvan deneyleri aşamasına gelindiğini ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı coğrafyayı paylaşan iki ülkenin bilim insanlarının küresel salgına karşı oluşturdukları sinerjiyi çok değerli buluyorum. Aşı ve üretimi konusunda tecrübe paylaşımı ve her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yenilemek istiyorum."

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da Covid-19 aşısının sentezi üzerine çalıştıklarını, hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar aldıklarını ve kısa zamanda klinik çalışmalara başlanacağını ifade etti. Türkiye'nin kullandığı İlaç Takip Sistemini (İTS) ve Ürün Takip Sistemini (ÜTS) önemsediklerini ifade eden Murashko, bu konuda tecrübe paylaşımı talebinde bulundu.

İki Bakan, görüşmelerin düzenli olarak tekrarlanması ve ilaç-aşı geliştirmede ortak çalışmalar yapma konusunda görüş birliğine vardı.

  1. 02.06.2020
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