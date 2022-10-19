23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal altın madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, altın madalya elde etti.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda milli güreşçiler mindere çıktı.

Grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, yarı finalde Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili eleyerek finalde Azerbaycanlı Nihat Zahid Mammadli ile eşleşti.

Rakibini 8-0 yenen Kerem, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda Nesrin Baş finalde

Kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, eleme turunda dünya ve Avrupa şampiyonu Moldovalı güreşçi Irina Ringaci'yi, çeyrek finalde İspanyol Marta Ojeda Navarro'yu, yarı final de ABD'li Sienna Ariana Ramirez'i yenerek finale yükseldi.

Nesrin Baş, finalde Japon Naruha Matsuyuki ile karşılaşacak.