Haberler Güreş Milli güreşçimiz Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu!

Milli güreşçimiz Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu!

Son dakika haberi... Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. Milli güreşçimiz böylece, 2014 ve 2015'in ardından kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 21:49 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 21:57
Milli güreşçimiz Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.

Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.

Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.

BELGRAD'DA 4. ALTIN MADALYA

Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

DİĞER
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Kanser tedavisi görüyor
Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
Zirve yarışı kızıştıi! İşte güncel puan durumu
Maçta kırmızı kart çıktı! Büyük gerginlik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya şampiyonu Yasemin Adar Türkiye'ye döndü
TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN? | 2022 Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ?
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan hakeme sert sözler! "Yapay zekayı patlatır" Toroğlu'dan hakeme sert sözler! "Yapay zekayı patlatır" 23:47
Atan: Psikolojik durumun farkındaydık Atan: Psikolojik durumun farkındaydık 23:35
Cevdet Göç: İstifa bizim alacağımız karar değil Cevdet Göç: İstifa bizim alacağımız karar değil 23:31
İlhan Palut: İki takımı da tebrik ediyorum İlhan Palut: İki takımı da tebrik ediyorum 23:22
Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk! Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk! 22:37
Leo Dubois: Atmosfer muhteşemdi Leo Dubois: Atmosfer muhteşemdi 22:33
Daha Eski
Icardi: Hocamızın kararı... Icardi: Hocamızın kararı... 22:24
Zirve yarışı kızıştıi! İşte güncel puan durumu Zirve yarışı kızıştıi! İşte güncel puan durumu 22:21
Malatya'da sessiz gece Malatya'da sessiz gece 22:15
Zirveye Aslan pençesi! Zirveye Aslan pençesi! 22:04
Maçta kırmızı kart çıktı! Büyük gerginlik... Maçta kırmızı kart çıktı! Büyük gerginlik... 22:02
Kayserispor deplasmanda rahat kazandı Kayserispor deplasmanda rahat kazandı 21:59