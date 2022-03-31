Milli güreşçi Bediha Gün 4. kez Avrupa üçüncüsü

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde milli sporcu Bediha, üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı.

Bergman'ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu.

Bediha Gün 2018, 2019 ve 2020 Avrupa şampiyonlarında da üçüncülük kürsüsünde yer almıştı.

Budapeşte'de çeyrek finalde Macar Erika Bognar'ı yenen milli sporcu, yarı finalde Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e mağlup olmuştu.

Bir süre önce sakatlık geçirdiğini ve ameliyat olduğunu hatırlatan Bediha Gün, "Ondan sonraki süreç uzun ve zor geçti. Çok inandım, istedim ama şampiyonluk nasip olmadı. Dördüncü kez Avrupa üçüncülüğümü aldım. Ama inanıyorum ki bu durumu Dünya şampiyonluğunda kapatırım" dedi.Takım halinde olimpiyatlarda şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Gün, "Çok emek verdik. Tüm Türkiye'ye ve aileme teşekkür ediyorum. Yıllardır takım halinde tarih yazmış bir takımız Türk kadınları olarak. Biz buralara alışığız. Biz bunları şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Bundan sonra olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnancımız tam, Türk halkının desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz" ifadelerini kullandı.