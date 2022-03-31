Haberler Güreş Yasemin Adar Avrupa şampiyonu!

Yasemin Adar Avrupa şampiyonu!

Milli güreşçi Yasemin Adar, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı. Adar, bu sonuçla kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 21:41 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 21:56
Yasemin Adar Avrupa şampiyonu!

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, Türkiye'nin bu şampiyonadaki 4'üncü altın madalyasını almak için Estonyalı Epp Maee ile mindere çıktı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yasemin, Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit, bu sonuçla kariyerindeki 5'inci Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

DİĞER
Miray Daner'in son hali ağızları açık bıraktı! Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner'in zayıflama sırrı merak edildi!
İzmir'de eşini pompalı tüfekle vurup bacağının kesilmesine neden oldu! Böyle bir evlilik hayal etmedim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor