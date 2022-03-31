Yasemin Adar Avrupa şampiyonu!

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, Türkiye'nin bu şampiyonadaki 4'üncü altın madalyasını almak için Estonyalı Epp Maee ile mindere çıktı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yasemin, Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit, bu sonuçla kariyerindeki 5'inci Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

