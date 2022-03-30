Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa şampiyonu olan milli güreşçileri tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum."