Haberler Güreş Avrupa güreş şampiyonu Nihat Kabanlı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa güreş şampiyonu corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa şampiyonu eski 76 yaşında corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. yaptığı açıklamada, "Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
Avrupa güreş şampiyonu Nihat Kabanlı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa şampiyonu milli güreşçilerinden , 76 yaşında korona virüs tedavisi gördüğü 'nde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonlarından eski da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Nihat Kabanlı için bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Avrupa Şampiyonu güreşçilerimizden Nihat Kabanlı tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bir süredir Covid 19'a bağlı olarak, nefes darlığı ve kan değerlerinin düşük olmasından dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kabanlı tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak'ın ardından Nihat Kabanlı'nın da ölümü güreş ailesini yasa boğdu.

BİZE ULAŞIN