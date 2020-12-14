Haberler Güreş Milli güreşçi Buse Tosun Dünya Kupası'nda finale çıktı

'nda finale çıktı

, 'da düzenlenen 'nda kadınlar 72 kiloda adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı sporcu, finalde 15 Aralık Salı günü Bulgar sporcu 'yla mücadelesi verecek.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:12
Milli güreşçi Buse Tosun Dünya Kupası'nda finale çıktı

Güreşte 'da düzenlenen 'nda kadınlarda 72 kiloda , finale çıktı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın üçüncü gününde kadınlarda 50, 53, 55, 62 ve 72 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.

'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko'yu eleyerek yarı finale yükseldi. Buse Tosun, yarı finalde Ukraynalı Alla Belinska'yı 6-2 yenerek adını finale yazdırdı. , finalde yarın Bulgar sporcu 'yla mücadelesi verecek.

Mindere çıkan diğer milli güreşçilerden , 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda , 62 kiloda , rakiplerine yenildi.

53 kiloda Zenyep Yetkil, çeyrek finalde elendiği Yunan rakibi Maria Prevolaraki'nin finale çıkmasıyla maçı oynamaya hak kazandı. 50 kiloda Evin Demirhan ve 62 kiloda Cansu Aksoy, bronz madalya yolunda repesaj maçı yapacak. Bronz madalya ve repesaj maçları da yarın gerçekleşecek.

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