Haberler Güreş Güreş Milli Takımı'nda 15 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Güreş 'nda 15 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Grekoromen Güreş 'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 13'ü sporcu olmak üzere toplam 15 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:13 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:08
Güreş Milli Takımı'nda 15 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Grekoromen Güreş 'nda 13'ü sporcu toplam 15 kişinin yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde kampta bulunan Takımı'mızda teknik heyet ve güreşçiler ile tesislerde görevli idari personelimize corona virüsü testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 13 güreşçimiz, kondisyonerimiz ve psikoloğumuz olmak üzere toplam 15 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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