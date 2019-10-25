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25 Ekim 2019, Cuma
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Önce altın sonra selam

Önce altın sonra selam

'nda, Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz , grekoromen stil 130 kilo finalinde, Estonyalı rakibi 'yi 3-1 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

Çinin Wuhan kentinde düzenlenen 'nda, Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz , grekoromen stil 130 kilo finalinde, Estonyalı rakibi 'yi 3-1 yenerek altın madalyayı boynuna taktı. Milli güreşçimiz, madalya töreninden sonra altın madalyasıyla asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman ordumuza destek çıktı
  1. 25.10.2019
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