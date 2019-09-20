Bakan Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı'ya tebrik mesajı - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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'ndan 'ya tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı'ya tebrik mesajı

Gençlik ve . , 'da düzenlenen 'nda kazanan   için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve . , 'da düzenlenen 'nda kazanan için tebrik mesajı yayımladı. ayrıca, yarın altın madalya için mindere çıkacak 'e de başarı dileğinde bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı'yı kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun olimpiyatlarda madalya kürsüsünde yer alacağına yürekten inanıyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finale yükselerek 2020 Olimpiyat Oyunları vizesini alan milli sporcumuz Taha Akgül'ü de kutluyor ve şampiyonluk mücadelesinde başarılar diliyorum."

  1. 20.09.2019
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