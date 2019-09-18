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18 Eylül 2019, Çarşamba
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'ndan 'a 'başarı' mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a 'başarı' mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA 'nde mücadele eden için, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" paylaşımını yaptı.

UEFA 'ndeki macerasına bugün Belçika deplasmanında karşısında başlayacak olan 'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek geldi. , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" ifadelerini kullandı.

  1. 18.09.2019
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