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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Brugge maçı öncesi 'den açıklama

Brugge maçı öncesi Fatih Terim'den açıklama

'ın tecrübeli teknik patronu , Şampiyonlar Ligi A gurubunda karşılaşacakları ekibi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'ın tecrübeli teknik direktörü , maçına az bir süre kala canlı yayında açıklamalar yaptı.

Fatih Terim, Club Brugge ile oynayacakları maç hakkında konuşurken, gündeme damga vuran -Galatasaray gerginliği hakkında yorumda bulunmadı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Terim, şunları kaydetti:

"Ben takımıma güveniyorum. Türkiye Ligi'nden çok daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Daha fazla konsantre olmalıyız, daha fazla istemeliyiz. Luyindama ve Marcao da dahil 6-7 tane yeni oyuncuyla oynuyoruz."

"Brugge, kendi sahasında çok iyi oynayan bir ekip. İlk maçı kendi taraftarı önünde kazanmak isteyecektir ama takımıma güveniyorum."

"Terim, Fenerbahçe Başkanı 'un açıklamaları sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak ise herhangi bir yorum yapmadı. Terim'in 90 dakika sonrası basın toplantısında soru gelmesi halinde konuyla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor."

  1. 18.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 21:56
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