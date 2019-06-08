Milli güreşçilerden 3 madalya
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Milli güreşçilerden 3 madalya

Milli güreşçilerden 3 madalya

Güreş Şampiyonası'nda altın, gümüş ve kazandı. 'da devam eden Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular, 3 madalya kazandı.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 97 kiloda , Moldovalı Radu Lefter'i tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Pontevedra kentinde düzenlenen şampiyonada 57 kiloda final mücadelesine çıkan ise ilk devresini 6-4 önde kapattığı maçta Rus rakibi Nachyn Mongush'a 9-7 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Türkiye'ye madalya kazandıran bir başka güreşçi oldu. Ömer Faruk Çayır, 70 kiloda Azerbaycanlı Elmar Kazımov'u 3-2 yenerek kazandı.

Türk güreşçiler, şampiyonadaki madalya sayısını da 8'e çıkardı.

Şampiyonada yarın Abdülvasi Balta altın, Hamza Alaca bronz madalya için güreşecek.

Paşa Ekrem Karabulut ise bronz madalya için repesajda Moldovalı rakibi Viktor Gavriluta ile karşılaşacak.



Kaynak: AA
  1. 08.06.2019
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