Milli güreşçilerden 3 madalya
Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk altın, Ahmet Duman gümüş ve Ömer Faruk Çayır bronz madalya kazandı. İspanya'da devam eden Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular, 3 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 97 kiloda Feyzullah Aktürk, Moldovalı Radu Lefter'i tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Pontevedra kentinde düzenlenen şampiyonada 57 kiloda final mücadelesine çıkan Ahmet Duman ise ilk devresini 6-4 önde kapattığı maçta Rus rakibi Nachyn Mongush'a 9-7 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.
Türkiye'ye madalya kazandıran bir başka güreşçi Ömer Faruk Çayır oldu. Ömer Faruk Çayır, 70 kiloda Azerbaycanlı Elmar Kazımov'u 3-2 yenerek bronz madalya kazandı.
Türk güreşçiler, şampiyonadaki madalya sayısını da 8'e çıkardı.
Şampiyonada yarın Abdülvasi Balta altın, Hamza Alaca bronz madalya için güreşecek.
Paşa Ekrem Karabulut ise bronz madalya için repesajda Moldovalı rakibi Viktor Gavriluta ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
- 08.06.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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