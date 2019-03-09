Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası Mudanya'da başladı
Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, 38 ilden 200 sporcunun katılımıyla Mudanya'da başladı.
Yarın sona erecek olan şampiyonanın açılış töreninde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgin Gümüş, Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Lig Kurulu Başkanı Sadettin Yücel ve çok sayıda güreşsever katıldı.
Türkiye'de kadın güreşinin son yıllarda ki yükselen grafiğine dikkati çeken Adem Varlık, "Özellikle 2015 yılında başlayan kadın güreşinde ki yapılanma sayesinde tüm Dünyada adından söz edilen bir ülke haline geldik. Hedefimiz gerek Avrupa gereksede Dünya şampiyonalarında elde ettiğimiz başarılı sonuçları 2020 ve 2024 Olimpiyatlarına taşımak" diye konuştu.
Federasyon başkanı Musa Aydın'nın U23 Avrupa güreş şampiyonasında bulunduğunu ve burada yer alan tüm sporculara selamlarını ve başarı dileklerini ilettiğini belirten Adem Varlık Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonasın başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.
- 10.03.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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