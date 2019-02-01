37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı
01 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

37. Vehbi Emre ve başladı

37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı

Bu yıl 37'incisi düzenlenen Vehbi Emre ve bugün yapılan eleme ve yarı final müsabakalarıyla başladı.

37. Uluslararası Vehbi Emre ve 'nda heyecan bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen oldukça çekişmeli müsabakalarla başladı. Pazar gününe kadar sürecek olan turnuvada 'nin yanı sıra , , , , , Finandiya, , Moldova, Belarus ve Tacikistan ülke milli takımlarından yaklaşık iki yüz güreşçi ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

  1. 1.2.2019 18:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN