37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı
Bu yıl 37'incisi düzenlenen Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası bugün yapılan eleme ve yarı final müsabakalarıyla başladı.
37. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda heyecan bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen oldukça çekişmeli müsabakalarla başladı. Pazar gününe kadar sürecek olan turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finandiya, Filistin, Moldova, Belarus ve Tacikistan ülke milli takımlarından yaklaşık iki yüz güreşçi ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.
- 1.2.2019 18:57
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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