9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası
23 Aralık 2018, Pazar
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9.

9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası

Tokat'ta düzenlenen 9. 'nda , takım halinde birinci oldu.

Gençlik ve , Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Güreş Federasyonunca Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, , ve 'dan 95 sporcu katıldı.

Turnuvada, Türkiye 510 puanla takım halinde birinci, Gürcistan 40 puanla ikinci, Ukrayna 30 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları, Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerince verildi.

  1. 23.12.2018 20:45
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