Tokat'ta düzenlenen 9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye, takım halinde birinci oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonunca Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan 95 sporcu katıldı.
Turnuvada, Türkiye 510 puanla takım halinde birinci, Gürcistan 40 puanla ikinci, Ukrayna 30 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları, Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerince verildi.
- 23.12.2018 20:45
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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