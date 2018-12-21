Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularından 130 kiloda Rıza Kayaalp, İran'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda çıktığı tüm maçlarını kazanmayı başardı.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına güreşen Rıza, son dünya şampiyonasında kaybettiği Macar rakibi Sergey Semenov'u da 6-0 mağlup etti.

Milli güreşçi organizasyonda ayrıca Parsa Nazari'yi 6-0, Boban Zivanoviç'e de 9-0 üstünlük sağladı.