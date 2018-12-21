Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
İran'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına yarışan milli güreşçi tüm maçlarını kazandı.
Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularından 130 kiloda Rıza Kayaalp, İran'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda çıktığı tüm maçlarını kazanmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına güreşen Rıza, son dünya şampiyonasında kaybettiği Macar rakibi Sergey Semenov'u da 6-0 mağlup etti.
Milli güreşçi organizasyonda ayrıca Parsa Nazari'yi 6-0, Boban Zivanoviç'e de 9-0 üstünlük sağladı.
- 21.12.2018 12:27
- Güncelleme: 21.12.2018 14:47
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Fırtına'da topyekün mücadele
Toplam 2
Yorum
Ersun Yanal reçeteyi yazdı!. FBnin yanlışı yok esas sorun VARın devreye sokulması. oysa eskiden ne iyiydi
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Fırtına'da topyekün mücadele
Toplam 2
Yorum
Fırtına'da topyekün mücadele. Onur, Burak, Kucka, Esteban ve Olcay gibi yüksek ücretli oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor. rodeganın maaşını yükseltmeye çalışıyor
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Hoşgeldin Soldado
Toplam 1
Yorum
Hoşgeldin Soldado . 6 maçlık cezası sona eren Soldado,. yeniden sahaları karıştır.
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