Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
21 Aralık 2018, Cuma
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'ten muhteşem performans

Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans

'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda adına yarışan tüm maçlarını kazandı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularından 130 kiloda , 'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda çıktığı tüm maçlarını kazanmayı başardı.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, organizasyonda adına güreşen Rıza, son dünya şampiyonasında kaybettiği Macar rakibi Sergey Semenov'u da 6-0 mağlup etti.

organizasyonda ayrıca Parsa Nazari'yi 6-0, Boban Zivanoviç'e de 9-0 üstünlük sağladı.

  1. 21.12.2018 12:27
  2. Güncelleme: 21.12.2018 14:47
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