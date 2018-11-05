Ali Esoğlu 57 kiloda Balkan Şampiyonu Oldu
Kayseri Şekersporlu güreşçi Ali Esoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada 57 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.
1-4 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonasında Türkiye takım halinde şampiyon oldu.
Şampiyonada Kayseri Şeker Spor Kulübü güreşçisi Ali Esoğlu, 57 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.
Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ali Esoğlu ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.
- 4.11.2018 16:22
- Güncelleme: 5.11.2018 01:53
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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