Ali Esoğlu 57 kiloda Balkan Şampiyonu Oldu – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    57 kiloda Oldu

    <a href="/index/ali-esoglu?id=597f48bc-0d17-435d-a833-d34478756275" class="" rel="tag">Ali Esoğlu</a> 57 kiloda <a href="/index/balkan-sampiyonu?id=7e061d89-fab9-458e-9bea-a75fbb46c62a" class="" rel="tag">Balkan Şampiyonu</a> Oldu

    Şekersporlu güreşçi , Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada 57 kiloda oldu.

    Şekersporlu güreşçi , Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada 57 kiloda oldu.

    1-4 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonasında Türkiye takım halinde şampiyon oldu.

    Şampiyonada Spor Kulübü güreşçisi , 57 kiloda oldu.

    Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ali Esoğlu ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.
    1. 4.11.2018 16:22
    2. Güncelleme: 5.11.2018 01:53
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