Ahmet Doğan Bayır, Dünya Plaj Oyunları Şampiyonasına gidecek sporcuların belirlenmesi için düzenlenen Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası’nda Büyük Erkekler 90 kg’de üçüncü oldu.
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Plaj güreşinde Türkiye üçüncüsü Yunusemrespor’dan

    Plaj güreşinde Türkiye üçüncüsü Yunusemrespor’dan

    Bayır, Dünya Plaj Oyunları Şampiyonasına gidecek sporcuların belirlenmesi için düzenlenen Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası’nda 90 kg’de üçüncü oldu.

    sporcusu Bayır, Dünya Plaj Oyunları Şampiyonasına gidecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 90 kg'de üçüncü oldu.

    Gençlik ve ile Ortaca Belediyesinin katkılarıyla 'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Plajında Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi. Erkekler ve kadınlar da, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde 27 ilden 375 sporcu katıldığı turnuvada sporcusu Bayır, kategorisinde 90 kg'de üçüncü oldu. C millilikten A milliliğe yükselen Ahmet Doğan Bayır, önümüzdeki günlerde yapılacak Dünya Şampiyonasında Ay-yıldızlı forma ile hem kulübünü hem de ülkemizi temsil edecek.

    1. 25.9.2018 15:13
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