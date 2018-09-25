Plaj güreşinde Türkiye üçüncüsü Yunusemrespor’dan
Ahmet Doğan Bayır, Dünya Plaj Oyunları Şampiyonasına gidecek sporcuların belirlenmesi için düzenlenen Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası’nda Büyük Erkekler 90 kg’de üçüncü oldu.
Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, Dünya Plaj Oyunları Şampiyonasına gidecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Büyük Erkekler 90 kg'de üçüncü oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ortaca Belediyesinin katkılarıyla Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Plajında Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi. Erkekler ve kadınlar da, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde 27 ilden 375 sporcu katıldığı turnuvada Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, Büyük erkekler kategorisinde 90 kg'de üçüncü oldu. C millilikten A milliliğe yükselen Ahmet Doğan Bayır, önümüzdeki günlerde yapılacak Dünya Şampiyonasında Ay-yıldızlı forma ile hem kulübünü hem de ülkemizi temsil edecek.
- 25.9.2018 15:13
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
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erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Plaj güreşinde Türkiye üçüncüsü Yunusemrespor’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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