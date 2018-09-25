Plaj güreşinde Türkiye üçüncüsü Yunusemrespor’dan

Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, Dünya Plaj Oyunları Şampiyonasına gidecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Büyük Erkekler 90 kg'de üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ortaca Belediyesinin katkılarıyla Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Plajında Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi. Erkekler ve kadınlar da, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde 27 ilden 375 sporcu katıldığı turnuvada Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, Büyük erkekler kategorisinde 90 kg'de üçüncü oldu. C millilikten A milliliğe yükselen Ahmet Doğan Bayır, önümüzdeki günlerde yapılacak Dünya Şampiyonasında Ay-yıldızlı forma ile hem kulübünü hem de ülkemizi temsil edecek.