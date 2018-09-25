İran'da Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası iptal edildi
İran'da terör saldırısının meydana geldiği Ahvaz kentinde düzenlenecek 2018 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası iptal edildi
İran Güreş Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında düzenlenecek 2018 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın iptal edildiği duyuruldu.
Uluslararası Güreş Federasyonları Birliğinin (FILA) kasım ayında Macaristan'da düzenlenecek 2018 Ümitler Dünya Şampiyonası müsabakalarının İran'ın Huzistan eyaletinde düzenlenecek müsabakalara yakınlığını gerekçe göstererek şampiyonanın iptalini istediği belirtildi.
Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde cumartesi günü İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik saldırıda 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.
- 25.9.2018 17:47
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
İran'da Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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