İran'da terör saldırısının meydana geldiği Ahvaz kentinde düzenlenecek 2018 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası iptal edildi
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'da iptal edildi

    İran'da Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası iptal edildi

    'da terör saldırısının meydana geldiği Ahvaz kentinde düzenlenecek 2018 iptal edildi

    'da cumartesi günü 25 kişinin ölümüne neden olan terör olayının yaşandığı Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde düzenlenecek 2018 iptal edildi.

    İran yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında düzenlenecek Şampiyonası'nın iptal edildiği duyuruldu.

    Uluslararası Güreş Federasyonları Birliğinin (FILA) kasım ayında 'da düzenlenecek 2018 Ümitler Dünya Şampiyonası müsabakalarının İran'ın Huzistan eyaletinde düzenlenecek müsabakalara yakınlığını gerekçe göstererek şampiyonanın iptalini istediği belirtildi.

    Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde cumartesi günü İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik saldırıda 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

    1. 25.9.2018 17:47
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