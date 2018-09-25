Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Begüm'e tebrik
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Begüm'e tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Begüm'e tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalyalı sporcu Begüm'e tebrik telgrafı.

    Cumhurbaşkanı , 3. Comegym Akdeniz Oyunları Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu 'ya tebrik telgrafı gönderdi.



    (Ayşe Begüm Onbaşı altın madalyayla poz verirken)

    1. 25.9.2018 13:16
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