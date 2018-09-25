Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Begüm'e tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalyalı sporcu Begüm'e tebrik telgrafı.
(Ayşe Begüm Onbaşı altın madalyayla poz verirken)
- 25.9.2018 13:16
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VAR çözmedi
Toplam 4
Yorum
acg Sosa,Kuçka,Onur,Estepan,Burak,Olcay,Perera,İbanez,Onazi,Novak, bunlardan kurtulun yıllık 130 milyon zarardan kurtulun.işe yaramıyorlar.
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Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 9
Yorum
KrAlex Derbi maçlarında ne zamandan beridir beraberlik başarı sayıldı ? Bu takım üzerine her geçen gün koymuyor gittikçe batıyor gören yok !!!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: "Yoktan gelen bir gol yedik"
Toplam 3
Yorum
KrAlex Yoktan gelen değil adam efsane bir gol attı. Senin teknik direktörlüğün sert liglerle foss GO HOME COCU.. Hollanda liginden çıkma dışarı...
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