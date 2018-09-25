21-23 Eylül tarihleri arasında Santiago kentinin ev sahipliğinde Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabı gerçekleştirildi. Premier Lig öncesinde sporcular için sınav niteliği taşıyan şampiyonada Kumite dalında yarışan 60 kilo sporcusu Eray Şamdan üçüncülük elde ederek Premier Lig öncesi ümit verdi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları elemelerinde ikinci turnuvasına Şili'de çıkan Büyükler Karate Milli Takımı, 68 ülkeden 879 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda 11 kadın ve 15 erkek sporcuyla mücadele etti. 14 dalda madalyanın verildiği müsabakalarda Ay Yıldızlı ekip, sekizi final olmak üzere 14 madalya mücadelesine çıkarken 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Japonya'nın 2 altın, 4 gümüş ve üç bronz madalya ile genel klasmanda ikinci olduğu şampiyonada, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan İspanya ise üçüncü oldu.