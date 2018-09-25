Şamdan Şili’den bronz madalya ile döndü
Tokyo 2020'ye kota puanı veren Karate 1A Serisinin Şili etabında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan bronz madalya kazandı.
21-23 Eylül tarihleri arasında Santiago kentinin ev sahipliğinde Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabı gerçekleştirildi. Premier Lig öncesinde sporcular için sınav niteliği taşıyan şampiyonada Kumite dalında yarışan 60 kilo sporcusu Eray Şamdan üçüncülük elde ederek Premier Lig öncesi ümit verdi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları elemelerinde ikinci turnuvasına Şili'de çıkan Büyükler Karate Milli Takımı, 68 ülkeden 879 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda 11 kadın ve 15 erkek sporcuyla mücadele etti. 14 dalda madalyanın verildiği müsabakalarda Ay Yıldızlı ekip, sekizi final olmak üzere 14 madalya mücadelesine çıkarken 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Japonya'nın 2 altın, 4 gümüş ve üç bronz madalya ile genel klasmanda ikinci olduğu şampiyonada, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan İspanya ise üçüncü oldu.
- 25.9.2018 14:27
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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