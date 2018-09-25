Tokyo 2020'ye kota puanı veren Karate 1A Serisinin Şili etabında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan bronz madalya kazandı.
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Şamdan Şili’den ile döndü

    Şamdan Şili’den <a href="/index/bronz-madalya?id=1ed47670-bae4-4a3a-9098-9f263c6d4b8b" class="" rel="tag">bronz madalya</a> ile döndü

    'ye kota puanı veren Karate 1A Serisinin Şili etabında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan kazandı.

    21-23 Eylül tarihleri arasında Santiago kentinin ev sahipliğinde Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabı gerçekleştirildi. öncesinde sporcular için sınav niteliği taşıyan şampiyonada Kumite dalında yarışan 60 kilo sporcusu Eray Şamdan üçüncülük elde ederek öncesi ümit verdi.

    Olimpiyat Oyunları elemelerinde ikinci turnuvasına Şili'de çıkan Büyükler Karate Milli Takımı, 68 ülkeden 879 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda 11 kadın ve 15 erkek sporcuyla mücadele etti. 14 dalda madalyanın verildiği müsabakalarda Ay Yıldızlı ekip, sekizi final olmak üzere 14 madalya mücadelesine çıkarken 5 altın, 3 gümüş ve 4 kazanarak genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. 'nın 2 altın, 4 gümüş ve üç ile genel klasmanda ikinci olduğu şampiyonada, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ise üçüncü oldu.

    1. 25.9.2018 14:27
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