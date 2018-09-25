Milli buz patenciler Berk Akalın ve Nicole Kelly, ABD'de katıldıkları Challenge Kupası 2018'de altın madalya kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını ABD'de sürdüren milli sporcular, bu ülkede katıldıkları organizasyonda elde ettikleri 118,64 puan ile ilk sırayı elde etti ve altın madalyayı boynuna taktı.