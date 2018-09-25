Milli sporcular Berk Akalın ve Nicole Kelly, Challenge Kupası 2018'de altın madalya kazandı
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Milli buz patencilerimiz 'den altın madalyayla dödnü

    Milli buz patencilerimiz <a href="/index/abd?id=31e27dd9-00db-4acd-9d53-3b9865a91168" class="" rel="tag">ABD</a>'den altın madalyayla dödnü

    Milli sporcular ve , 2018'de kazandı

    Milli buz patenciler ve , 'de katıldıkları 2018'de kazandı.

    Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını 'de sürdüren milli sporcular, bu ülkede katıldıkları organizasyonda elde ettikleri 118,64 puan ile ilk sırayı elde etti ve altın madalyayı boynuna taktı.

    1. 25.9.2018 15:23
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