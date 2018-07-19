Düzce görüşlerinde ağa açık arttırma ile belirlenecek
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    görüşlerinde ağa açık arttırma ile belirlenecek

    Belediye Başkanı hafta sonu gerçekleştirilecek güreş organizasyonuna tüm Düzce halkını davet etti.

    Bu yıl güreş alanına güreşçilerin duş alabilecekleri kabinler, lavabolar ve mescit konduğunu belirten Ay, alanda bulunan tribünlere de adına yarışmış 4 önemli pehlivanın isminin verileceğini söyledi. Ay ayrıca bu yıl ağalık sisteminin de uygulanmaya başlanacağını ve ağanın açık arttırma yöntemiyle belirleneceğini açıkladı.


    Bu yıl 12.'si gerçekleştirilecek olan organizasyonla ilgili bilgiler veren Başkan Ay şöyle konuştu: "Bu yıl 12.sini yapacağımız tüm halkımızı davet ediyorum. 32 Başpehlivanın güreşeceği organizasyon Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Güreş meydanında halkımıza ikramlarımız olacak. Biraz daha sosyal altyapıya ağırlık verdik. Güreşçilerimizin duş sorununu çözdük. Alana duş kabinleri yerleştirdik. Bay ve bayanlar için lavabolar yerleştirdik. Mescit yaptık. Bu organizasyon tamamen ücretsiz olacak."

    Düzceli pehlivanların isimleri verilecek


    Alanda 4 tribünün bulunduğunu hatırlatan Başkan bu tribünlere Düzceli 4 pehlivanın isimlerinin verileceğini dile getirerek "Bu yıl ağalık sistemini başlatıyoruz. Talepler var. Ağa açık arttırma yöntemi ile seçilecek. Düzce'den çok büyük pehlivanlar çıkmış. Bu isimleri orada zikredeceğiz ki gelecek kuşaklara teşvik olsun. Burada 4 tribünümüz var. Tribünlere en başarılı pehlivanların isimleri verilecek" diye konuştu.
    Başkan Ay son olarak kalıcı konutlar bölgesinde gerçekleştirilecek olan güreşlere tüm halkı davet etti.

    1. 19.7.2018 14:44
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