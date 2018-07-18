Kırkpınar’a Osmangazi Damgası
Osmangazi Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Erkan Şahin, bu yıl 657.’si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden gümüş madalya ile döndü.
Ata sporumuz olan güreşte elde ettiğimiz derecelerden oldukça gurur duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yapmış olduğumuz tesis ve alt yapı yatırımlarının meyvelerini almak bizleri oldukça mutlu ediyor. Türk sporuna uzun süre hizmet edecek, ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcularımız, gençlere imkan tanındığında ne kadar başarılı olacaklarının birer örneği oluyor. 4'üncü defa üst üste finallerde yarışma imkânı bulup, bu yıl derece elde eden sporcumuz Erkan Şahin ve antrenörünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
- 18.7.2018 14:16
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Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
mehmetcik sadece bas dost alınması gerekir.isla,dirar satılıp o ücretler bas dosta ödenir. bas dost bedavaya gelmiş olur.çünkü isla ve dirar fos
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
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