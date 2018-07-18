Kırkpınar’a Osmangazi Damgası
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Kırkpınar’a Osmangazi Damgası

    Kırkpınar’a Osmangazi Damgası

    Osmangazi Belediyespor Güreş Takımı sporcularından , bu yıl 657.’si düzenlenen Kırkpınar ’nden ile döndü.

    Sarayiçi 'nda geçen hafta sonu gerçekleşen 657. Tarihî Kırkpınar , küçük orta, küçük boy, tozkoparan boy, teşvik 2 boy, minik 1 ve minik 2 boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boy, baş altı ile başpehlivanlık kategorilerinde yapıldı. Toplam 2 bin 228 pehlivanın sahada yağlanarak, peşrev çekerek, kıran kırana güreştiği dev organizasyonda Osmangazili sporcu , tozkoparan boy kategorisinde finalde karşılaştığı rakibi Ömer Faruk Kırat'ı yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
    Ata sporumuz olan güreşte elde ettiğimiz derecelerden oldukça gurur duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı , "Yapmış olduğumuz tesis ve alt yapı yatırımlarının meyvelerini almak bizleri oldukça mutlu ediyor. Türk sporuna uzun süre hizmet edecek, ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcularımız, gençlere imkan tanındığında ne kadar başarılı olacaklarının birer örneği oluyor. 4'üncü defa üst üste finallerde yarışma imkânı bulup, bu yıl derece elde eden sporcumuz Erkan Şahin ve antrenörünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
    1. 18.7.2018 14:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kırkpınar’a Osmangazi Damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN