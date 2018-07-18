Darendeli güreşçilerin başarısı
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    güreşçilerin başarısı

    Darendeli güreşçilerin başarısı

    Bu yıl ve ’te gerçekleştirilen festivallerde güreş müsabakalarında dereceye giren sporcular Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti.

    Darende Gençlik ve Spor Müdürü Mithat Böke ile 'inde katıldığı ziyarette, güreşçileri tek tek tebrik eden Kaymakam Zengince, bu başarıda emeği olan herkesi kutladı. Darende'nin özellikle güreş dalında başarılı bir ilçe olduğunu dile getiren Zengince, Kaymakamlık ve belediye olarak da Ata sporu olan güreşin ilçede geliştirilmesi ve her daim yaşatılması adına destek verdiklerini söyledi.
    Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Böke'de, kendilerini kabul eden Zengince'ye teşekkür ederek 2018 yılı Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşen ulusal müsabakalarda güreşçilerin önemli başarılar elde ettiğini söyledi.
    Antrenör Muhammet Mercimek ise ilk olarak bu yıl 24.'sü yapılan Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinde 6 sporcularının derece yaptığını ve yapılan geleneksel Aba Güreşi Organizasyonunun da ise Darende Güreş Takımı olarak 2 sporcularının derece aldığını söyledi.
    1. 18.7.2018 12:17
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