Darendeli güreşçilerin başarısı
Bu yıl Malatya ve Gaziantep’te gerçekleştirilen festivallerde güreş müsabakalarında dereceye giren sporcular Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Böke'de, kendilerini kabul eden Zengince'ye teşekkür ederek 2018 yılı Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşen ulusal müsabakalarda Darendeli güreşçilerin önemli başarılar elde ettiğini söyledi.
Antrenör Muhammet Mercimek ise ilk olarak bu yıl 24.'sü yapılan Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinde 6 sporcularının derece yaptığını ve Gaziantep yapılan geleneksel Aba Güreşi Organizasyonunun da ise Darende Güreş Takımı olarak 2 sporcularının derece aldığını söyledi.
- 18.7.2018 12:17
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Toplam 3
Yorum
arif haklı adam, bu Trabzonsporlu yöneticilerde böyle vefasızlık oluyor!!
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Toplam 7
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Aslan Serdarda gelirse takim dikine hizli oynayan futbolculardan olusur,acik farkla sampiyon oluruz yada ilk 3 disinda kaliriz
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Guardiola, Jason Denayer’i ABD kampına aldı
Toplam 1
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