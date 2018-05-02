Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rıza Kayaalp’e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp’e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
- 1.5.2018 23:09
- Güncelleme: 2.5.2018 01:51
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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