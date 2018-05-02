Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rıza Kayaalp’e tebrik – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’dan ’e tebrik

    <a href="/index/cumhurbaskani-erdogan?id=8b26dd39-419e-466e-bf10-2bf6fd62e7f4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>’dan <a href="/index/riza-kayaalp?id=237e3130-04d3-4abb-9e56-f4e75363469e" class="" rel="tag">Rıza Kayaalp</a>’e tebrik

    Cumhurbaşkanı , ’nda kazanan milli sporcu ’e tebrik telgrafı gönderdi.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen 'nda grekoromen stil 130 kiloda Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan 'e bir tebrik de Cumhurbaşkanlığı 'dan geldi.
    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 'ın, 'nda kazanan Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
    1. 1.5.2018 23:09
    2. Güncelleme: 2.5.2018 01:51
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