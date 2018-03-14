Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Erdoğan'dan tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

    ’ı kabul eden , Olimpiyatlarda da beklediğini söyledi

    , 85 kiloda olan ile bir araya geldi. Metehan'ı elde ettiği başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metehan'dan Olimpiyatlarda da beklediğini söyledi. Tebrik için teşekkür eden Metehan Başar ise çok sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, bu seneki Avrupa ve Dünya şampiyonalarında şampiyon olmayı ama asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu dile getirdi. Metehan'ın başarıları şunlar: 2017/Paris: Büyükler Dünya Şampiyonu, 2017 Novi Sad Büyükler Avrupa ikincisi, Büyükler Avrupa Oyunları Üçüncüsü, Dünya Üniversiteler Şampiyonu, Gençler Avrupa ve Dünya üçüncüsü, Yıldızlar Avrupa üçüncüsü, Büyükler Dünya Şampiyonu.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:49
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