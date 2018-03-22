Karacabey Belediyesi’nden güreş takımına tam destek – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Karacabey Belediyesi’nden güreş takımına tam destek

    Karacabey Belediyesi’nden güreş takımına tam destek

    Karacabey Belediye Başkanı , Gemlik’te düzenlenecek öncesi kendisini ziyaret eden sporcularına başarılar diledi.

    sporcuları, Gemlik'te yapılacak öncesi, Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret etti. Belediyespor Antrenörü Ali Varol ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Ali Özkan, sporculara güvenlerinin sonsuz olduğunu söyledi. Özkan, güreş takımının Karacabey'e yeni gururlar yaşatacağına dair inancının tam olduğunu ifade ederek, sporculara başarılar diledi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:41
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