Karacabey Belediyesi’nden güreş takımına tam destek
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gemlik’te düzenlenecek Türkiye Grekoromen Şampiyonası öncesi kendisini ziyaret eden Karacabey Belediyespor Güreş Takımı sporcularına başarılar diledi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:41
-
Altınordu'da yeni teknoloji devrede
Toplam 1
Yorum
Kaç Büyükler Bizim kaç büyüklerdeki altyapı sistemleri nasıl hala 5 e 1 top kapma çalışması şeklinde mi?
-
Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 4
Yorum
GS Zaten 2 oyuncumuz var milli takımda, ne zorluğu?
-
G.Saray'a bir dava daha!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaraylılar 3 Temmuz'da Uefa'yı telgraf yağmuruna tutmuştu değil mi ?
Karacabey Belediyesi’nden güreş takımına tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.