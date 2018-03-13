Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Metehan Başar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 kg'da Dünya Şampiyonu güreşçi Metehan Başar ile bir araya geldi.
Metehan Başar kimdir?
1991 Sakarya doğumlu Metehan Başar, güreşe babası Kemal Başar sayesinde başladı. Beden eğitimi öğretmeni olan Başar, 2003 yılında Sakarya Erenler spor kulübünde Fehmi sarı İsmail Hakkı pehlivan Bahattin Akyol ile başladığı güreşe 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde Zeki Şahin ile devam etti. Orta üçte İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'a geçti. İlk uluslararası madalyasını İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'da aldı. 2017 yılında Avrupa şampiyonluğunu finalde kaybetti, yine aynı yıl içinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. En önemli dereceleri şöyle:
2017/Paris Büyükler Dünya Şampiyonu
2017 Novi Sad Büyükler Avrupa ikincisi
Büyükler Avrupa Oyunları Üçüncüsü
Dünya Üniversiteler Şampiyonu
Gençler Avrupa ve Dünya üçüncüsü
Yıldızlar Avrupa üçüncüsü
Büyükler Dünya Şampiyonu
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:33
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Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ediyor
Toplam 1
Yorum
forza Besiktas hemen macin basinda taraftar destegiyle erken gol ve pesinden 20.dk 2-0 devrenin son dakikasinda 3 yaparsak tur bizim olur.Olmaz demeyin
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 16
Yorum
sorcerer en cok puan kaybeden 11 hangisi. yavas yavas derken ligin 250 hafta oldugunu unutmamış tbrkler kazanmak için gol lazım bunuda hatırla arada
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G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST BOŞUNA KADIKÖYE GİTMEYİN. BU HAFTA İSTİRAHAT EDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Metehan Başar'ı kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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