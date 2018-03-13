Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Metehan Başar'ı kabul etti – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Metehan Başar'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı , 85 kg'da güreşçi ile bir araya geldi.

    Metehan'ı elde ettiği başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metehan'dan Olimpiyatlarda da altın madalya beklediğini söyledi. ise çok sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, bu seneki Avrupa ve Dünya şampiyonalarında şampiyon olmayı ama asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

    Metehan Başar kimdir?
    1991 doğumlu Metehan Başar, güreşe babası sayesinde başladı. Beden eğitimi öğretmeni olan Başar, 2003 yılında spor kulübünde Fehmi sarı İsmail Hakkı pehlivan Bahattin Akyol ile başladığı güreşe 2004 yılında Kulübü'nde Zeki Şahin ile devam etti. Orta üçte İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'a geçti. İlk uluslararası madalyasını İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'da aldı. 2017 yılında Avrupa şampiyonluğunu finalde kaybetti, yine aynı yıl içinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. En önemli dereceleri şöyle:

    2017/Paris Büyükler
    2017 Novi Sad Büyükler Avrupa ikincisi
    Büyükler Avrupa Oyunları Üçüncüsü
    Dünya Üniversiteler Şampiyonu
    Gençler Avrupa ve Dünya üçüncüsü
    Yıldızlar Avrupa üçüncüsü
    Büyükler Dünya Şampiyonu
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:33
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