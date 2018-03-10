Güreş’in kalbi Erzurum’da atıyor
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:00
-
Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
macckollikk Evet aynen öyle bilerek kart gördü.
-
F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 4
Yorum
muhittin Algı yapmayın...Fenerbahçe ile ligde maçımız kalmadı,bu yüzden direkt rakibimiz değil diyor...gs ve başakşehir ile oynayacağız yener üstüne
-
Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
muhittin Emre kendine zorla sarı göstertti,öteki çift sarı...sol bek adamın ayağının üstüne bastı,direk kırmızı ama sarı bile yok..kendinizi avutun.
Güreş’in kalbi Erzurum’da atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.