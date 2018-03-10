Güreş’in kalbi Erzurum’da atıyor – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Güreş’in kalbi ’da atıyor

    Güreş’in kalbi Erzurum’da atıyor

    ’nin düzenlediği U23 açılış seremonisiyle başladı.

    Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı , ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Başkan Sekmen, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, "İnsanlarda beden, fizik ve ruh sağlığına büyük bir dinamizm katan ata sporumuz güreş; insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılmakta olan dünyanın en eski sporlarından birisidir" dedi. "Şanlı tarihimiz kadar onurlu ve asil bir geleneği temsil eden ata sporumuzun yaygınlaşması için hepimize önemli görevler düşmektedir" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler, güreşin menbağı olan bu kentte, yiğitlikleriyle adını spor tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdıran , Nihat Kabanlı, Reşit Karabacak, Asım Bülbül, Erdal Karakaş, İbrahim Bölükbaşı ve Murat Ertürk gibi nice sporcular yetiştireceğiz. Bugün gelinen noktada kendine güvenen, eğitimli ve erdemli bir spor ruhuyla sayısız başarılara imza atan gençlerimiz, uluslararası şampiyonalarda göğsümüzü kabartan nice büyük derecelere imza atmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan güreşte de artık başa güreşen bir konuma ulaştık. olarak tıpkı geçmişte olduğu gibi yiğitlik ve güçleriyle dünyayı titreten yeni 'ları, Kel Aliço'ları, Adalı Halil'leri ve 'ları Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. 4 yıldır bu kentte güreş sporunun gelişmesi için dev yatırımları hayata geçirdik. Murat Ertürk Er Meydanı Stadyumu, Altın Kemer Kara Kucak Güreşleri, kulüp bazında hayata geçen sportif organizasyonlar, Yaz Spor Okulları ile Erzurum'da yeni yetenekleri ata sporumuza kazandırdık. Erzurum'da yaz ve kış mevsimi demeden yılın 12 ayında ata sporumuzla ilgili önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bugün burada gerçekleştirilen U23 'na 50 şehirden toplam 500 sporcu katılıyor. 10 siklette 4 gün sürecek olan şampiyonada yer alan tüm sporcularımız ve teknik heyete başarılar diliyorum."
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:00
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