Lisanslı kadın güreşçi sayısı artıyor

Türkiye Güreş Federasyonunun çalışmaları ve uluslararası önemli organizasyonlarda elde edilen üst düzey derecelerin ardından yüz kadar olan lisanslı kadın güreşçi sayısı, 10 kat artış gösterdi. Türkiye Güreş Federasyonu, bu spora özellikle kadınların ilgisini çekmek, altyapılara yeni sporcular kazandırmak çalışmalarını sürdürüyor.

Güreş Federasyonu Asbaşkanı ve Kadın Milli Takım Sorumlusu Mustafa Çakır, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadınların güreş sporuna ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'de lisanslı sporcu kadın güreşçilerin sayısının artmasıyla uluslararası arenada daha fazla şampiyonlukların kazanılacağını ifade eden Çakır, "Şu andaki elimizdeki verilere baktığımızda Türkiye'de eskiden toplam lisanslı kadın güreşçi sayısı 100 iken bugün binin üzerinde lisanslı sporcu var. Dolayısıyla yüz kişinin içinden milli takımı oluşturmaktansa binlerin içinden daha daha yetenekli, daha söz sahibi olacak sporcularımız yetişecektir. İnanıyorum böylece dünyada da büyük şampiyonlar çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Çakır, bazı bölgelerde kadınların güreş yapılmasına karşı bir algı olduğunun altını çizerek, "Baktığımız zaman ilkokullara bile uyuşturucu girecek duruma geldi. Spora başlarsa bir genç bırakın uyuşturucuyu, sigara dahi kullanamaz hale geliyor. Bu münasebetle biz bunu veliler, bireyler ve yöneticiler olarak teşvik etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, kadın güreşçilerin uluslararası arenalarda aldıkları şampiyonluklarla yeni yetişen genç güreşçilere de rol model olduğunu dile getirdi.

"LİSANSLI GÜREŞÇİ SAYISI ARTINCA BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR"

Türkiye'nin, kadın güreşinde de dünyada adından söz ettirmeye başladığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Güreşin yaygınlaştırılması için bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Bizlerde federasyon olarak bu konunun üzerinde duruyoruz. Milli eğitim müdürlüklerimizle görüşerek okullarımızda da kadın güreş takımlarının kurulup müsabakalara katılmaları konusunda çalışmalarımız sürüyor. Eğer liseler arasında da bu işi yaygınlaştırırsak lisanslı sporcu sayımız daha da yükselecek. Lisanslı güreşçi sayısı artınca başarı kendiliğinden gelecektir. Federasyon olarak müsabaka için gittiğimiz illerdeki takımlarımızdaki sporcuların velileriyle yaptığımız görüşmelerden kendilerinin güreş sporundan çok memnun olduklarını görüyorum. "

Çakır, devletin de spora verdiği desteklerle imkanların arttığını belirterek, " Herkes çocuğunu spor kulüplerine yazdırmaya başladı. Bakanlığımızın branş olarak ayrıcalığı yok. Bütün branşlara aynı ölçüde destek yapılıyor. 'Bayanlara şu kadar, erkeklere şu kadar' denilmiyor. Sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için bütün branşlara destek veriliyor." diye konuştu.