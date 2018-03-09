Gençler serbest güreşte kozlarını paylaştı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Gençler serbest güreşte kozlarını paylaştı

    Gençler serbest güreşte kozlarını paylaştı

    BURDUR'da, Gençler-A Serbest İl Güreş birinciliği müsabakaları yapıldı.

    2017-2018 eğitim öğretim yılı Gençler-A Serbest Güreş İl Birinciliği müsabakaları, Burdur Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonunda yapıldı. Turnuvada 55 kiloda Bucak Sağlık Meslek Lisesi'nden Hasan Bera Turan, 60 kiloda Bucak Necati Topay Mesleki ve 'nden Berkay Acar, 66 kiloda Burdur Spor Lisesi'nden Melih Solak, 74 kiloda Burdur İbn-i Sina Mesleki ve 'nden Nasuh Bilgin, 84 kiloda Burdur Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden , 96 kiloda Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi'nden Hüseyin Can Karaca birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ile Şube Müdürü Sever tarafından verildi. Dereceye giren sporcular nisan ayında yapılacak grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecek.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:51
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