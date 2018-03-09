Gençler serbest güreşte kozlarını paylaştı

2017-2018 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler-A Serbest Güreş İl Birinciliği müsabakaları, Burdur Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonunda yapıldı. Turnuvada 55 kiloda Bucak Sağlık Meslek Lisesi'nden Hasan Bera Turan, 60 kiloda Bucak Necati Topay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Berkay Acar, 66 kiloda Burdur Spor Lisesi'nden Melih Solak, 74 kiloda Burdur İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Nasuh Bilgin, 84 kiloda Burdur Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Cevdet Yılmaz, 96 kiloda Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi'nden Hüseyin Can Karaca birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ile Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever tarafından verildi. Dereceye giren sporcular nisan ayında yapılacak grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecek.