Milli sporcu hayatını kaybetti! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    hayatını kaybetti!

    Milli sporcu hayatını kaybetti!

    Bilek Güreşi ve sporlarında önemli başarılara imza atan Adanalı 38 yaşındaki , kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    Adana'da ve bilek güreşi sporlarında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan ve Türkiye'de çeşitli şampiyonluklara imza atan Adanalı , geçtiğimiz pazartesi günü kendisine ait spor salonunda kalp krizi geçirdi. Salonda yaptığı fitness çalışmasının ardından oturduğu yerde kalp krizi geçiren Aydoğan, hastaneye kaldırıldı. Aydoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilek Güreşi Balkan Şampiyonu Adem Aydoğan'ın ağabeyi olan Cengiz Aydoğan'ın ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Cengiz Aydoğan'ın cenazesi Adana'da Mıdık Mezarlığı'na defnedildi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:23
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