Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulunda, ''Başarı yolunda azim ve kararlılığın önemi'' konulu söyleşiye katılan Kayaalp, salona girişinde öğrenciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan söyleşide, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kayaalp, "Hayal kurun ve onun arkasından gidin. Hayaliniz olursa, ona ulaşmak için çok çalışır ve başarıyı yakalarsınız." dedi.

Kayaalp, sporun okul başarısına olan katkısına da değinerek, sporla uğraşan öğrencilerin daha düzenli ve disiplinli bir hayatı olduğunu, bunun da derslerine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Soruları da yanıtlayan Kayaalp, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, söyleşinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Zeytin Dalı Harekatı var. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bu organizasyonlarda şampiyonluklar kazanıp İstiklal Marşımızı çaldırmayı, bayrağımızı dalgalandırmayı her zamankinden çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.