Milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle buluştu
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulunda, ''Başarı yolunda azim ve kararlılığın önemi'' konulu söyleşiye katılan Kayaalp, salona girişinde öğrenciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan söyleşide, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kayaalp, "Hayal kurun ve onun arkasından gidin. Hayaliniz olursa, ona ulaşmak için çok çalışır ve başarıyı yakalarsınız." dedi.
Kayaalp, sporun okul başarısına olan katkısına da değinerek, sporla uğraşan öğrencilerin daha düzenli ve disiplinli bir hayatı olduğunu, bunun da derslerine olumlu katkı sağladığını söyledi.
Soruları da yanıtlayan Kayaalp, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, söyleşinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Zeytin Dalı Harekatı var. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bu organizasyonlarda şampiyonluklar kazanıp İstiklal Marşımızı çaldırmayı, bayrağımızı dalgalandırmayı her zamankinden çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:46
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 6
Yorum
İyiki FB seni almamış İyiki FB ye gitmedim diyorsun daha paralarını maaşini alamıyorsun iyiki FB seni almamış
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'Hepimiz hata yaptık'
Toplam 4
Yorum
Güven Yaptığın hatalar FB şampyonluğuna mal olduyor 4 yaşında bir çocuk senin yaptığın hataları yapmaz kendine gel bir an önce
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'Hepimiz hata yaptık'
Toplam 4
Yorum
dadaş yönetimin suçu hoca seçerken çalıştırdığı takımları nasıl oynatır galibiyet sayısı gol sayısı oyuncularla ilişkisi başarıları ararsın
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