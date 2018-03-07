Milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle buluştu – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    , öğrencilerle buluştu

    <a href="/index/milli-guresci?id=851b541c-1937-4da0-a9bc-ab2c73c207ce" class="" rel="tag">Milli güreşçi</a> <a href="/index/riza-kayaalp?id=237e3130-04d3-4abb-9e56-f4e75363469e" class="" rel="tag">Rıza Kayaalp</a>, öğrencilerle buluştu

    Dünya ve Avrupa şampiyonu , 'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

    Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulunda, ''Başarı yolunda azim ve kararlılığın önemi'' konulu söyleşiye katılan Kayaalp, salona girişinde öğrenciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

    Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan söyleşide, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kayaalp, "Hayal kurun ve onun arkasından gidin. Hayaliniz olursa, ona ulaşmak için çok çalışır ve başarıyı yakalarsınız." dedi.

    Kayaalp, sporun okul başarısına olan katkısına da değinerek, sporla uğraşan öğrencilerin daha düzenli ve disiplinli bir hayatı olduğunu, bunun da derslerine olumlu katkı sağladığını söyledi.

    Soruları da yanıtlayan Kayaalp, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    , söyleşinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Zeytin Dalı Harekatı var. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bu organizasyonlarda şampiyonluklar kazanıp İstiklal Marşımızı çaldırmayı, bayrağımızı dalgalandırmayı her zamankinden çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.


    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:46
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