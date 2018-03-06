Genç güreşçiler gelecek için umutlandırdı

Ordu'da düzenlenen şampiyona için kentte bulunan Bora, yaptığı açıklamada, ata sporu güreşi daima ileri taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Şimdiye kadar Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ciddi dereceler elde ettiklerini belirten Bora, bundan sonra da madalyalar kazanarak güreşi zirvede tutmaya devam edecekleri vurguladı.

Özellikle 23 yaş altı takımıyla büyükleri birlikte çalıştırmaya başladıktan sonra gençlerden yukarıya geçme oranının daha fazla arttığına işaret eden Bora, "Daha önceki şampiyonalarda müsabakalar bir iki kulübün tekelinde geçiyordu. Ancak gördük ki Anadolu'nun tüm illerindeki kulüplerden artık yeni şampiyonlar çıkabiliyor." diye konuştu.

Yeni kulüplerden çıkan şampiyonların Türk güreşinin geleceği açısından çok olumlu bir durum olarak gördüğünün altını çizen Bora, "İnşallah bu şampiyonadan çıkan çocukların 2020 Tokyo Olimpiyatları için elimizdeki kozlardan bir tanesi olacağına inanıyorum. Bu şekilde devam edersek yakın bir gelecekte çok daha iyi duruma geleceğiz. Ben tüm genç güreşçilere yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Bora, 2020 Olimpiyatları'nı ana hedefleri olarak gördüklerine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ama öncesinde 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa ve Dünya şampiyonaları var. Bu turnuvalarda olimpiyatlara da en iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Amacımız ve hedefimiz mümkün olduğu kadar çok sporcu ile olimpiyatlarda olabilmek. Bilindiği üzere 6 sıklette müsabakalar olacak. Bu sıkletlere en fazla sporcu verebilmek için çalışmalara da başladık. Özellikle güreş branşı olarak bizim amacımız sadece olimpiyatlara katılmak değil, oraya katılıp madalyalar kazanabilmek. Bunu da gerçekleştirecek gücümüz var."

GENÇLERİN HEDEFİ 2020 OLİMPİYATLARI

Şampiyonada 82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak ise, hedefinin olimpiyatlarda derece elde etmek olduğunu belirtti.

Burhan Akbudak, daha önce yıldızlar kategorisinde milli takımda Türkiye'yi temsil ettiğini, gençler kategorisinde dünya ikinciliği, U-23'de de Avrupa ikinciliği ve dünya şampiyonu olma başarısı gösterdiğini belirterek, "Gelecekteki hedefim ise 2020 Olimpiyatları. Bunun içinde çok çalışıyorum." dedi.

Kahramanmaraşlı olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Spor Kulübünü temsil ettiğini aktaran 22 yaşındaki milli sporcu, kendisini yetiştiren antrenörlerine teşekkür etti.

Genç sporcu, 2015 yılından beri sürekli madalyalar kazandığı bilgisini de vererek, "İnşallah bir düşüş yaşamadan hedeflerime adım adım giderim. Kahramanmaraş'ta olimpiyat madalyalı Şeref Eroğlu var. Umarım bu kez altın madalyayı ülkeme ben getiririm. Daha yaşım genç. Önümüzdeki şampiyonaları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 77 kiloda altın madalya kazanan Serkan Akkoyun da çok iyi hazırlandığı şampiyonadan mutlu döndüğünü söyledi.

Serkan, kendisinin de hedeflerinin diğer sporcular gibi olimpiyatlar olduğunun altını çizerek, "Daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derecelerim mevcut. Şimdi önümüzde yine 2018 ve 2019 yılında yapılacak şampiyonalar var. Ama en önemlisi 2020 Tokyo Olimpiyatları. Burada olabilmek için elimden geleni yapacağım." dedi.